Trabzonspor Norveç'e gitti

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yarın deplasmanda Molde ile karşılaşacak Trabzonspor, Norveç'e gitti.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yarın deplasmanda Molde ile karşılaşacak Trabzonspor, Norveç'e gitti.

Bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Anders Trondsen, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Berat Ayberk Özdemir, Bruno da Silva Peres, Edgar Miguel Le, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Jorge Djaniny Tavares Semedo, Kouassı Gervaıs Yao, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo Franchescoli de Souza, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı yer aldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler de kafileye eşlik etti.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Koita ve Abdulkadir Ömür ise kadroda yer almadı.

Başkan Ağaoğlu: "İnşallah aksilik olmaz turu atlar geliriz"

Başkan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Ancak alamayacağımız bir maç değil. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz" dedi.

Takımın hemen hemen hazır olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Molde'nin tek avantajı 19'uncu resmi maçlarına çıkmaları olacak ama her alanda onlardan daha güçlüyüz. İnşallah aksilik olmaz turu atlar geliriz." diye konuştu.

Ağaoğlu, ilk maçta oldukça iyi olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Oynanan oyunu beğendim. Defans zafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en fazla önem verdiği şey savunma güvenliği. İleriye dönük olarak sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Lig başlasın göreceğiz. Sezon başında söylemiştim, şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu oluşturuyoruz. Bundan sonra hakemin başlama düdüğü ile ligi belirleyeceğiz."

Pandemi dolayısıyla yaklaşık iki yıldan sonra ilk uzun yolculuğa çıkacaklarını dile getiren Ağaoğlu, "Uzun yolculuk tecrübesini unutmuş durumdayız. İnşallah uçakta sıkıntı yaşamayız, 4,5-5 saat gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma yarın saat 19.00'da Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı