Trabzonspor nasıl tur atlar, turu nasıl geçer? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç kazanması lazım? Trabzonspor'un tur geçme ihtimalleri!

Temsilcimiz Trabzonspor bugün Molde ile rövanş maçında karşılaşacak. Trabzonspor ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi veya en kötü uzatmalara gitmesi için berabere kalması gerekiyor. İzleyiciler Trabzonspor'un tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Trabzonspor nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım.