Trabzonspor nasıl tur atlar, turu nasıl geçer? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç kazanması lazım? Trabzonspor'un tur geçme ihtimalleri!
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Trabzonspor nasıl tur atlar, turu nasıl geçer? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç kazanması lazım? Trabzonspor'un tur geçme ihtimalleri!

Trabzonspor nasıl tur atlar, turu nasıl geçer? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç kazanması lazım? Trabzonspor'un tur geçme ihtimalleri!
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Temsilcimiz Trabzonspor bugün Molde ile rövanş maçında karşılaşacak. Trabzonspor ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi veya en kötü uzatmalara gitmesi için berabere kalması gerekiyor. İzleyiciler Trabzonspor'un tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Trabzonspor nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım.

Akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme rövanş maçları var. Günün en merak konularından birisi de Trabzonspor turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım? Trabzonspor'un tur atlama ihtimalleri!

TRABZONSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turu rövanş maçı bugün yani 12 Ağustos Perşembe saat 19:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR'UN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç 3-3 berabere tamamlanmıştır.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda Trabzonspor'un tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız.

Öncelikle şunu belirtelim. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. Ek olarak ilk maç 3-3 berabere tamamlanmıştı. Şimdi Trabzonspor'un tur atlama ihtimallerine bakalım:

- Trabzonspor bu maçta berabere kalırsa maç her türlü uzatmalara gidecektir. İster 1-1 isterse 4-4 berabere bitsin maç uzatmalara gider. Çünkü UEFA'da deplasman golü kuralı kaldırıldı.

Bu bakımdan bugünkü maç skorları;

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

vb. gibi skorlarla biterse maç uzatmalara gidecek.

- Eğer Trabzonspor maçı kazanırsa tur atlayacak. Mesela Trabzonspor maçı 2-0, 2-1, 3-2, 4-3 vb. gibi skorlarla kazanırsa bir üst tura çıkacaktır.

- Eğer Trabzonspor yenilirse tur atlayamayacak. Bu bakımdan maçı kesinlikle yenmesi veya en azından berabere kalıp maçı uzatmalara taşıması gerekiyor.

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Trabzonspor nasıl tur atlar, turu nasıl geçer? TS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç kazanması lazım? Trabzonspor'un tur geçme ihtimalleri! - Haberler
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