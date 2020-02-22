Trabzonspor maçından notlar

22.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:09

Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Gökhan Gönül 11'e döndü

Lens bu kez sağ açıktaBeşiktaş'ta 6 isim kart sınırındaÇimşir'den 2 zorunlu değişiklikTrabzonspor'da kart sınırındaki futbolcu sayısı 5Almanya'daki ırkçı saldırı unutulmadıKarşılaşma kapalı gişe

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 23'üncü haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Yalçın, cezası sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, Diaby'i ise kulübeye çekti. Kaleyi Karius'a emanet eden Sergen Yalçın; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Elneny - Atiba ikilisini bozmayan Yalçın, hücum hattının sağında Jeremain Lens'e, 10 numara Jerome Boateng'e, sol kanatta ise Kevin N'Koudou'ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz."GÖKHAN GÖNÜL 11'E DÖNDÜSiyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartın ardından geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla birlikte 11'deki yerine döndü. Sergen Yalçın, cezası biten tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans verdi.LENS BU KEZ SAĞ AÇIKGökhan Gönül'ün cezası sebebiyle Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir karşısında sağ bek olarak görev alan Jeremain Lens, tecrübeli futbolcunun cezasının bitmesiyle asıl mevkii olan sağ açığa döndü. Sergen Yalçın, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Diaby'nin yerine Jeremain Lens'i sağ açıkta görevlendirdi.6 İSİM KART SINIRINDASiyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadeleye 11'de başlayan Caner Erkin, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ile yedek kulübesinde yer alan Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşen isimler gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadele takımını yalnız bırakacak.HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş deplasmanında geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan 2 farklı ismi sahaya sürdü. Çimşir, sarı kart cezalısı Obi Mikel'in yerine Doğan Erdoğan'ı, dün Trabzon'da yapılan son antrenmanda baldırında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme yerine ise Daniel Sturridge'i saha sürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir Beşiktaş maçına şu ilk 11 ile çıktı: "Uğurcan- Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, Sörloth."BORDO MAVİLİ TAKIMDA 5 İSİM SARI KART SINIRINDATrabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesinde 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerden Anthony Nwakaeme ve Hosseini maç kadrosunda yer almazken, Guilherme, Campi, Pereira sarı kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI UNUTULMADIİki takım maç öncesi seremoniye pankartla çıktı. Almanya'nın Hanau şehrinde yaşanan ırkçı saldırılar sebebiyle iki takım da sahada 'Yeter Artık' EsReicht #Hanau' yazılı pankartlarla yer aldı.KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Karşılaşma öncesinde satışa çıkan biletler kısa süre içerisinde tükenmişti. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri tamamıyla doldurdu.

Kaynak: DHA