Trabzonspor'lu Anthony Nwakaeme kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Trabzonspor 2018 yılında Dame N'Doye'in takımdan ayrılmasından sonra forvete bir transfer yapmak istemiş ve İsrail'in Hapoel Berr Sheva takımından Anthony Nwakaeme'yi transfer etmişti. Hapoel Beer Sheva'da forvet oyuncusu olan Nijeryalı Nwakaeme, son Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından araştırılmaya devam ediyor. Peki Trabzonspor'lu Anthony Nwakaeme kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

ANTHONY NWAKAENE KİMDİR?

Trabzonspor'dan önce İsrail'deki Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme, forvet oyuncusudur. Anthony Nwakaeme Nijeryalı'dır. Anthony Nwakaeme, Nijerya'nın Lagos kentinde 21 Mart 1989'da dünyaya gelmiştir ve 31 yaşındadır. Golcü futbolcu Anthony Nwakaeme 1,85 boyundadır.Profesyonel kariyerine Romanya'nın Cluj'da başlamış ve ardından kiralık olarak Turda'ya golcü olarak gitmiştir. Sonra tekrar aynı ülkede Ploiesti'ye gitmiş ve dha sonra yeniden Cluj'a dönmüştür. Burada 1 sezon oynadıktan sonra da İsrail ekibi Hapoel Raanana'ya transfer olmuştur burada 2 yıl oynayan Anthony Nwakaeme 2015'te Beer Sheva'ya transfer olmuştur.

Anthony Nwakaeme, 10 kez milli takım forması giymiş ve 1 gol atan futbolcu geçen yıl Sheva ile çıktığı 33 maçta toplam 14 gol atarken 8 de asist yapmıştır. Anthony Nwakaeme kariyeri boyunca 228 maça çıkarken 66 gol ve 35 asist yapmıştır.