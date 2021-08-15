Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da
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Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da

Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya geldi.

- Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya geldi.

Ligin ilk haftasında yarın saat 19.15'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili kafileyi, havalimanında karşılayan bir grup taraftar futbolculara çiçek taktim etti. Kafile, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da
Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da
Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da
Trabzonspor, ligin ilk maçı için Malatya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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