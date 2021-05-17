Trabzonspor, ligin enlerinden oldu
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Trabzonspor, ligin enlerinden oldu

Trabzonspor, ligin enlerinden oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte oynadığı 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alan Trabzonspor, ligi 71 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte oynadığı 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alan Trabzonspor, ligi 71 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer, bu sezon, yenilen gol, mağlubiyet ve kart bakımından da ligin enlerinden arasında yer aldı.

Ligde 50 gol atıp kalesinde 37 gol gören bordo-mavili takımda 11 gol ve 5 asist ile skora en çok katkı sağlayan isim Caleb Ekuban, en istikrarlı oyuncu 3 bin 420 dakika ile kaleci Uğurcan, en fazla kart gören 7 sarı ve 1 kırmızı kart ile Vitor Hugo oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon kalesinde 37 gol gören Galatasaray'ın ardından 36 golle en az gol yiyen 2'nci takım olurken, sezonu 7 yenilgi ile tamamlayarak Demir Grup Sivasspor ile birlikte en az mağlubiyet alan takım konumunda yer aldı.

EN CENTİLMEN İKİNCİ TAKIMTrabzonspor gördüğü kart bakımından da ligin enlerinden oldu. 7'si kırmızı toplam 71 kart ile en az kart gören 2'nci takım olan bordo-mavililer, sezonu 68 kartla tamamlayan Medipol Başakşehir'in ardından en centilmen 2'nci takım oldu.;EN AZ OYUNCU DEĞİŞTİREN İKİNCİ TAKIMBu arada tamamlanan sezonda dar bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, ligde en az oyuncu değişikliğine giden 2'nci takım oldu. Bordo-mavililer, 40 maçlık periyotta 136 oyuncu değişikliğine giderken, toplamda 129 oyuncu değiştiren Kasımpaşa bu alanda ilk sırada yer aldı.EN İSTİKRARLISI UĞURCAN Ligde bu sezon en çok sahada kalan oyunculardan biri de Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan Çakır oldu. 38 karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 3 bin 433 dakika süre alan İttifak Holding Konyasporlu Skubic'in ardından Gaziantep FK'dan kaleci Günay ile birlikte 3 bin 420 dakika ile ligde bu sezon en çok sahada kalan isim oldu.

Trabzonspor, ligin enlerinden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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