Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

16.08.2019 13:37

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında dün Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Futbolcular, Kasımpaşa maçının ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak, ardından da İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA