Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında dün Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, Kasımpaşa maçının ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak, ardından da İstanbul'a hareket edecek.