Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Sol bek arayışı içinde olan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sol bek arayışı içinde olan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, sol bek mevkisi için İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödemen 4 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibinin 5'inci transferi İsmail Köybaşı oldu. Hücum bölgesine Fode Koita ve Gervinho'yu transfer eden bordo-mavililer, sağ bek sorununu ise Brezilyalı futbolcu Bruno Peres ile çözdü. Sol bek mevkisi için de Avrupa'da arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi; İsmail Köybaşı'nı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor'un maddi konularda bir değişiklik sağlanması halinde Makedon oyuncu Ezgjan Alioski için de hamle yapması bekleniyor. 

KAP BİLDİRDİ

Öte yandan bordo-mavili ekip, İsmail Köybaşı transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:54:23. #1.15#

title