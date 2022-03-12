Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

AA - Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, kümede kalacaklarına olan inancını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, kümede kalacaklarına olan inancını dile getirdi.

Göztepe'nin başında ilk karşılaşmasına çıkan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik etti.

"Maalesef bugün puan alamadık." diyen Tomas, "Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu ve pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalar bu zorlu deplasmanda kırılmayı getirdi ve rakip cezalandırdı. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maçta 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız. Ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title