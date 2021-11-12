Trabzonspor, Gervinho'yu serbest bırakıyor

Sezon başında büyük umutlarla alınan Gervinho, sakatlık kurbanı oldu. 34 yaşındaki futbolcunun çapraz bağları koptu. Tüm sezonu kapattığı belirtilen 34 yaşındaki yıldızın mukavelesinin feshedileceği kaydedildi.

2 MİLYON 150 BİN EURO

Yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapan Trabzonspor, 1 yıllık net ücretini vererek futbolcuyu yollamak istiyor. Gervinho'nun 1 senelik kazancı 2 milyon 150 bin euro.

KANAT JOKERİYDİ

Bu sezon 9 lig maçında oynayan Gervinho, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sağ ve sol kanatta oynayan Fildişili yıldız, Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyordu. Gervinho sayesinde Abdülkadir Ömür, daha serbest bir roldeydi. Yerine benzer özellikte bir futbolcu alınması gündemde.

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