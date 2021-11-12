Trabzonspor, Gervinho'yu serbest bırakıyor
Çapraz bağları kopan ve yüksek ihtimalle tüm sezonu kapatan Gervinho'ya veda ediliyor. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin feshedileceği aktarıldı.
Sezon başında büyük umutlarla alınan Gervinho, sakatlık kurbanı oldu. 34 yaşındaki futbolcunun çapraz bağları koptu. Tüm sezonu kapattığı belirtilen 34 yaşındaki yıldızın mukavelesinin feshedileceği kaydedildi.
2 MİLYON 150 BİN EURO
Yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapan Trabzonspor, 1 yıllık net ücretini vererek futbolcuyu yollamak istiyor. Gervinho'nun 1 senelik kazancı 2 milyon 150 bin euro.
KANAT JOKERİYDİ
Bu sezon 9 lig maçında oynayan Gervinho, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sağ ve sol kanatta oynayan Fildişili yıldız, Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyordu. Gervinho sayesinde Abdülkadir Ömür, daha serbest bir roldeydi. Yerine benzer özellikte bir futbolcu alınması gündemde.
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