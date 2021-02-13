Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-0

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

TRABZONSPOR: Uğurcan- Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo , Marlon- Berat, Flavio- Ekuban (Dk.85 Yusuf), Bakasetas (Dk.90 Yunus), Nwakaeme- Djaniny (90+2 Afobe)GAZİANTEP FK: Günay- Oğuz (Dk.84 Bilal), Ertuğrul, Dijilobodji, Tosca, Güray (Dk.90 Morais)- Rashid (Dk.46 Vetrih), Jefferson (Dk.84 Kenan), Maxim- Mirallas, Muhammet (Dk.90 Riberio)GOL: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzonspor)- Mirallas, Vetrih, Ricardo Sa Pinto (Teknik direktör), Ertuğrul, Maxim ( Gaziantep FK)KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Üst üste 6'ncı maçını kazanan bordo-mavililer, ligde devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Göztepe karşısında dindiren Gaziantep FK ise, bu maçtan puansız ayrılarak ligdeki gerileyişini devam ettirdi.12'nci dakikada ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mirallas'ın ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.25'inci dakikada Berat'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.34'üncü dakikada altıpasın hemen önünde yaşanan karambolde savunmadan seken top Flavio'nun önünde kaldı, onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.38'inci dakikada Djaniny sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi, altıpasın gerisinden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.57'nci dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda Günay yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.67'nci dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına aşırtma pasında Flavio topu bekletmeden kafayla penaltı notası üzerindeki Bakasetas'a indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.90+6'ncı dakikada Nwakaeme orta sahada Dijilobodji'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM