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Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler! ZTK final Trabzonspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler! ZTK final Trabzonspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Peki, ZTK final Trabzonspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var? İşte, Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler! ZTK final Trabzonspor Galatasaraymaç kadrosunda kimler var?

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak

Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler! ZTK final Trabzonspor Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, John Lundstram, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme, Simon Banza.

Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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