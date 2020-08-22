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Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor, Kasımpaşa'nın oyuncularını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek federasyona başvuru yaptı.

22.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:39

Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan yaptığı transferin usulsüz olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü G.Saray'a; Mame Thiam'ı ise F.Bahçe'ye bedelsiz göndermesi tartışmalara neden olmuştu. Lacivert beyazlıların, mali sıkıntı yaşayan bu iki kulübe destek vermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıklaması diğer kulüplerden tepki görmüştü. Bu durumla ilgili Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye başvurdu.

Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Mame Thiam

"LİSANS VERİLMEMELİ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.

Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Fatih Öztürk

MAÇLARI ŞAİBE ALTINA GİRDİ

Tek tek ihlal edilen Disiplin talimatlarının yazıldığı başvuruda, "Kasımpaşa tarafından başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan, başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır. Kasımpaşa'nın, bu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir... Bu takımların, 'biz' ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. Sportmenliğe aykırı, fubolun değerini düşüren, maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden ve talimatların amacı dışında, etik değerlerle bağdaşmayan bu transferlerin tescil edilmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları (4)
REALİST: bedelsiz transferi gezi ve tüpraşın dövizi yükseltmesi hepsi ali kocun maarifetleridir kısacası bizans oyunları basının emreyi şişirmesi medyatik balon emre ve fb ve kocun para gücü müjde gaz bulundu güclü olanların ayak oyunları devlete kafa tutanların maarifetleri
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YLLDLRAY ANKARADAN: Benim anlamadım bu galata saray fener bahçeyle niye uğraşmıyor vedat müridi ve mert hakan yandaşı elinden aldı diyemi bikere o mustafa cengiz adam olsaydı arda turani yemin ederim almam demişti o adam deyil bende galata sarayın futbolcularını fatih terimi hayatta sevmem helal olsun fener bahceye
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ATSIZ: HADİ FATİH ALACAKLARINA KARŞILIK SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ GELDİ. THİAM NASIL GELDİ. GALATASARAY ONU İSTESE 5MİL £ İSTERLERDİ. KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN. BU BAŞVURU DOĞRU FAKAT FENERBAHÇE İÇİN.
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