Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:31
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 30 dakikalık bölümünde, ısınma hareketlerinin ardından pas ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Antrenmanın diğer bölümlerinde, 5'e 2 çalışmaları ile birlikte, geniş alan oyunlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almazken, Ekuban ise idmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

Avcı'dan 2021 yılı temennisi

Antrenmanda, basın mensuplarının yeni yıllarını kutlayan Abdullah Avcı, futbola yardımcı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Umarım 2021 hepimizin adına, tüm dünya adına ve sağlık adına iyi olur. Öncelik sağlık. Futbol her şeyi ayakta tutuyor. Onun için futbola yardımcı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, antrenmanın ilk bölümünde Yusuf Sarı'nın yanına giderek bir süre genç oyuncu ile konuştu. Avcı, antrenmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından da saha ortasında forvet oyuncusu Djaniny ile kısa bir süre sohbet etti. - TRABZON

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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