Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonsporumuza hoş geldin Dorukhan Toköz" ifadeleri yer aldı.

Karadeniz ekibi transferlere son sürat devam ediyor. Bordo-Mavililer, son olarak Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü resmen KAP'a bildirdi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Dorukhan, Trabzonspor'dan 9 milyon TL net ücret alacak. Sezon başına da 7 milyon TL imza ücreti ödemesi yapılacak.

İşte sözleşme detayları:

2021/22, 9 milyon TL

2022/23, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2)

2023/24, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2) + (Tüfe+Üfe/2)

İmza parası

2021/22, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

8 NUMARA DORUKHAN'IN

Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı Dorukhan Toköz giyecek.