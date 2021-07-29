Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonsporumuza hoş geldin Dorukhan Toköz" ifadeleri yer aldı.

Karadeniz ekibi transferlere son sürat devam ediyor. Bordo-Mavililer, son olarak Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü resmen KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Dorukhan, Trabzonspor'dan 9 milyon TL net ücret alacak. Sezon başına da 7 milyon TL imza ücreti ödemesi yapılacak.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

İşte sözleşme detayları:

2021/22, 9 milyon TL

2022/23, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2)

2023/24, 9 milyon TL + (Tüfe+Üfe/2) + (Tüfe+Üfe/2)

İmza parası

2021/22, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

2022/23, 7 milyon TL

Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi

8 NUMARA DORUKHAN'IN

Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı Dorukhan Toköz giyecek.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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