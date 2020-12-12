Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı ve Abdullah Avcı yönetiminde üst üste 2. beraberliğini aldı.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraflar golsüz berabere kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez berabere kalan Kayserispor ise 1 maç eksiğiyle 10 puanla 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

AVCI İLE 2. BERABERLİK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından 2. beraberliğini aldı. Bordo - mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu.