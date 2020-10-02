Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Trabzonsporlu Flavio kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık üstünlükle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında üstün bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi, 64. dakikada Gaston Campi'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Antep ekibinde Alexandru Maxim, penaltıdan skoru belirledi ve maç 1-1 sona erdi.

89. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Trabzonsporlu Flavio, kırmızı kart gördü

Bu sonuçla 4 maçta 7 puan kaybeden bordo mavililer, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.

KAYSERİSPOR'DAN TEK KURŞUN

Günün diğer karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın 42. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.