Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı

02.10.2020 21:58 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:10

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Trabzonsporlu Flavio kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık üstünlükle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında üstün bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi, 64. dakikada Gaston Campi'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Antep ekibinde Alexandru Maxim, penaltıdan skoru belirledi ve maç 1-1 sona erdi.

89. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Trabzonsporlu Flavio, kırmızı kart gördü

Bu sonuçla 4 maçta 7 puan kaybeden bordo mavililer, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.

KAYSERİSPOR'DAN TEK KURŞUN

Günün diğer karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın 42. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.

Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol İbrahim Tatlıses Erdal Beşikçioğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Ateş Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 22:12:59. #1.14#
title