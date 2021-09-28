Trabzonspor'dan 'Halis Özkahya' açıklaması: Utanıyoruz!

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'e gösterilen kırmızı kart ve maçın hakemi Halis Özkahya'nın yönetimine tepki gösterildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça plan yapan birilerinin olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bizler biliyor ve görüyoruz ki; Halis Özkahya bu sistem içerisinde yalnız değil. O'nu görevlendiren, O'nu harekete geçiren, O'nu yöneten ve yönlendiren birileri var. Bu karanlık sistem içerisinde kendine yer edinmiş, Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışan ve kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapan birileri var. Ancak, onlar da bilmeli ki; Karşılarında yönetimiyle, teknik direktörüyle, futbolcusu ve taraftarıyla tek yürek şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var! Herkesi büyük bir dikkatle bu gerçekleri anlamaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.