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Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, David Beckham'in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile anlaştıAsist Analiz'de yer alan habere göre; bordo mavili ekiple yollarını ayıran Daniel Sturridge, David Beckham'in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami'ye gitti.

02.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:55
Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

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Asist Analiz'de yer alan habere göre; bordo mavili ekiple yollarını ayıran Daniel Sturridge, David Beckham'in ortağı olduğu MLS takımlarından Inter Miami'ye gitti.

Kaynak: Hürriyet

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