Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, kuvvet çalışması yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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