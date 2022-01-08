Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor - Haberler Spor
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Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

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Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, Polonyalı milli sol bek Tymoteusz Puchacz'la anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu bugün Trabzon'a gelecek.

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan takımlardan olan bordo-mavililer, yeni sol bekini Almanya'da buldu. Union Berlin'in Polonyalı savunmacısı Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak Polonyalı oyuncu, Trabzonspor'un devre arasındaki 3. transferi olacak. Fırtına daha önce Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Stoper pozisyonu için de takviye yapacak Trabzonspor, Kaan Ayhan ısrarını sürdürüyor. Daha önce Beşiktaş'ın da talip olduğu milli oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak Fırtına, Kaan'la transferi noktalamak istiyor. 27 yaşındaki savunmacının, Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Kaan Ayhan için ilk etapta 8 milyon euro isteyen İtalyan ekibi, 6 milyon euro'ya kadar düştü. Trabzonspor, 4 milyon euro'ya bu transferi bitirmek istiyor.

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