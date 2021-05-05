Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile divan başkanlık kurulu yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Ahıskalıoğlu ve Mehmet Ongan da ziyarette yer aldı.

Divan başkanı Ali Sürmen, nazik ziyaret için teşekkürlerini ileterek, "Saygıdeğer hocam, göreve geldiğinizden beri göstermiş olduğunuz başarı ortada. Çok daha başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olur, olacaktır da. Bunları normal karşılıyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Ali Sürmen'e günün anısına isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak
Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan divan başkanı Sürmen'e ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:04:23. #1.15#

title