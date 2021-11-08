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Trabzonspor'da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi netleşti

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Trabzonspor'da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi netleşti

Trabzonspor'da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor'da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29'uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde ' Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00'de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde 'Hayri Gür Spor Salonu Trabzon' adresinde saat 09.00 ila 16.00 arasında yapılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu dışında seçim için şu ana kadar adaylık konusunda açıklama yapan başka bir başkan adayı bulunmuyor.

-İHA-

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