Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo: Çok korktum

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında dün akşam oynanan Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Bordo-mavili oyuncu Vitor Hugo, sağlık durumuyla ilgili mesaj yayınlayarak, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Trabzonspor'un 85'inci dakikada yaşadığı top kaybında orta sahadan atağa kalkan Wright'la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan ve sahayı sedye üzerinde taraftarın alkışlarıyla terk eden tecrübeli stoper Vitor Hugo dün akşam çekilen MR sonucunda 'sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık' tespit edilerek uzun bacak alçısı uygulanmıştı.

Trabzonspor'da Hugo'nun tedavisinin en az 7 hafta sürmesi beklenirken, Karadeniz ekibinin kadrosunda stoper mevkiinde Denswil, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen kaldı.