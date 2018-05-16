Trabzonspor, Dünya Kupasına Katılacak Onazi'ye İzin Verdi

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupasına katılacak olan Onazi'ye izin verdiklerini açıkladı.

"KİMSENİN PARASI TRABZONSPOR'DA KALMAZ"

Şahin, futbolculara yapılacak ödemeyle ilgili olarak ise, "Başkanımız ödemeleri yapmak için İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Trabzonspor'da kimsenin parası kalmadı, kalmaz da" diye konuştu.

'ESTEBAN ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR' İDDİASI

Bu arada kaptan Onur Recep Kıvrak'ın sakatlanmasının sonrasında Trabzonspor'da genç isim Uğurcan Çakır'ın kaleyi devralmasının ardından takımda ikinci kaleci pozisyonunda yer alan Esteban Alvarado'nun sakatlığını ileri sürerek antrenmanalara çıkmadığı iddia edildi. 29 yaşındaki deneyimli kaleci, Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçta görev yaptı.