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Trabzonspor'da Kayseri deplasmanında hedef 3 puan

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Kayseri deplasmanında hedef 3 puan

Süper Lig'in 7 haftalık periyodunu namağlup tamamlayan Trabzonspor, 8'inci haftada Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

KAYSERİ (DHA) - Süper Lig'in 7 haftalık periyodunu namağlup tamamlayan Trabzonspor, 8'inci haftada Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İlk 7 haftayı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem namağlup seriyi, hem de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Vitor Hugo ile Hüseyin Türkmen'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Denswil'in ilk 11'de, Trondsen'in ise kadroda yer alabileceği öğrenildi. Ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre Kayserispor karşısında zorunlu değişikliğe gidecek olan Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Hüseyin'in yerine savunmada Denswil'e forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Yukatel Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Peres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Abdulkadir Parmak, Koita, Dorukhan Toköz

CEZALI: Hugo, Hüseyin


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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