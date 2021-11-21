Trabzonspor'da hedef 3 puan

GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13'üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Gaziantep FK'yı da mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor.

CEZALI: Uğurcan

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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