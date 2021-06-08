Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında
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Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında

Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Bruno Peres ve Gervinho transferlerinin ardından Koita ile Hamsik'i de kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor, özellikle sol bek ve stoper bölgeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nihai yabancı kuralı kararını bekliyor.

Bruno Peres ve Gervinho transferlerinin ardından Koita ile Hamsik'i de kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor, özellikle sol bek ve stoper bölgeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nihai yabancı kuralı kararını bekliyor. Bordo-mavililer, bu mevkiler için karara göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita ve prensip anlaşmasına varılan Hamsik'e de imza attırmak için geri sayıma geçti. Bu iki ismin de takıma katılmalarıyla yabancı oyuncu sayısı 12'ye yükselecek olan bordo-mavililer, TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.

KARAR DEĞİŞMEZSE TRANSFER PLANLAMASI DEĞİŞECEKKoita ile Hamsik transferlerini de resmiyete döküp daha sonra sol bek, stoper, sağ kanat ve santrafor mevkilerine takviye yapmayı planlayan Karadeniz ekibi, bu mevkiler için yabancı kuralı kararına göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek. 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralı kararı değişmez ise bordo-mavililer özellikle stoper ve sol bek için rotasını yerli isimlere çevirecek. Karar değişir ve yabancı kuralı esnetilirse, Trabzonspor bu kez söz konusu mevkiler için yine gündemindeki yabancı isimler üzerine yoğunlaşacak.DIABATE KULÜP ARIYORBu arada, yabancı kontenjanı konusunda temkinli hareket eden Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Fousseni Diabate'den de kendisine kulüp bulması istendi. Bordo-mavililerin geride kalan sezonda kadrosuna kattığı ve sezonu Göztepe'de kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun da kulüp arayışında olduğu kaydedildi. Geride kalan sezonu 3 gol ve 3 asistle tamamlayan Diabate'nin Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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