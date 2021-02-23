Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

23.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:17
Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Trabzonspor'da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan'ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini'nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'den faydalanamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Oğuzhan Koç Türkan Şoray
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:17:52. #1.16#
title