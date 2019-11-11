Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncu Caleb Ekuban doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.

11.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:37
Trabzonspor'da Ekuban antrenmanlara başladı

'da tedavisi tamamlanan ve 'a dönen bordo-mavili oyuncu doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.


Bugün saat 11.00'de 'ne gelen Ganalı oyuncu Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta antrenman sahasında kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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