Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onazi Geri Döndü

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştiren antrenmana sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan katılmazken, Onazi ve Burak Yılmaz'ın takımla çalışmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Milli takım kampında bulunan Slovak oyuncular Hubocan, Durica ve Bero'nun akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmana katılacağı kaydedildi. A Milli Takımdan dönen Uğur, Yusuf, Okay, Abdülkadir ve Abdurrahim takımla beraber çalışmalara başladı.

ŞUT ÇALIŞMASINA KALECİLER DAMGA VURDU

3'lü gruplara ayrılarak çalışan bordo-mavililerde kaptan Onur'un performansı dikkat çekti. Kaleci Antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde yakın mesafe şut çalışması yapan bordo-mavililerde kaptan Onur'un kurtarışları alkış topladı. Daha sonra Onur'un ardından kaleye geçen Esteban Onur'a nazire yaparcasına kurtarışlarda kaptan Onur Recep Kıvrak'tan alkış aldı. Çalışma sonunda kaleci antrenörü Cengiz Birgen kalecilerin performanslarını överek "Süperdi beyler, muhteşem bir oyuncu performansı oldu beyler" dedi.

FORVETTE KİMİN OYNAYACAĞI BELİRSİZ

Bu hafta Osmanlıspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da forvet mevkide kimin oynayacağı şimdiden merak konusu oldu. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımla bugün çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın maç saatine kadar hazır olması beklenirken golcü futbolcu için son kararı Teknik Direktör Rıza Çalımbay verecek. Takımda 1'inci forvet konumunda olan Burak Yılmaz'ın durumu belirsizliğini korurken diğer iki isim N'doye ile Rodallega da forma bekliyor. Çorumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve formasını N'doye'ye kaptıran Rodallega'nın cezası sona ererken, N'doye ise formuyla Çalımbay'ın gözüne giren isimlerden oldu. Burak ve Rodallega'nın yokluğunda tek forvet olarak oynayan Senegalli oyuncu disipliniyle de Çalımbay'ın dikkatini çekerken tecrübeli teknik adamın kimi tercih edeceği merakla bekleniyor.