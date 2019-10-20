Trabzonspor'da Avrupa mesaisi başladı

20.10.2019 14:34

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda perşembe günü sahasında FK Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimine saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme antrenmanı, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür antrenmanda yer alamdı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: DHA

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarına devam edecek.