Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastalandı. Ağır gribal enfeksiyon geçiren Avcı, hastaneye kaldırıldı ve serum tedavisine başlandı. Bordo-mavililerde ayrıca, A takım bünyesinde yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi.

SERUM TAKILDI

Öğlen saatlerinde serum takılan tecrübeli teknik adamın ilk yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığı öğrenildi. İzmir'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu yarın belli olacak.

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Öte yandan Trabzonspor'da bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarında A takım bünyesinde yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Trabzonspor'da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM