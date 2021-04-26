Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastalandı. Ağır gribal enfeksiyon geçiren Avcı, hastaneye kaldırıldı ve serum tedavisine başlandı. Bordo-mavililerde ayrıca, A takım bünyesinde yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi.

SERUM TAKILDI

Öğlen saatlerinde serum takılan tecrübeli teknik adamın ilk yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığı öğrenildi. İzmir'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu yarın belli olacak.

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Öte yandan Trabzonspor'da bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarında A takım bünyesinde yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Trabzonspor'da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:10:34. #1.16#

title