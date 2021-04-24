Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı kadro dışı bırakıldı
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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı kadro dışı bırakıldı

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Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bordo-Mavililer'den, "Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

Bordo-Mavililer'de altyapıdan yetişen Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılma haberi Karadeniz ekibini karıştırdı. Trabzonspor, Abdülkadir'in Galatasaray maçındaki davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kararın, teknik ekibin raporu doğrultusunda alındığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"125 BİN TL PARA CEZASI VERİLMİŞTİR"

"Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

BU SEZON 28 MAÇTA GOL ATAMADI

Bordo-Mavili formayla bu sezon toplam 28 resmi karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı veremedi. Geçtiğimiz sezonlara nazaran bu sene formunda düşüş gözlenen Parmak'ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile de yıldızı barışmadı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
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