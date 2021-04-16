Trabzonspor beraberlik serisini bozmak istiyor
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Trabzonspor beraberlik serisini bozmak istiyor

Trabzonspor beraberlik serisini bozmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de son 3 haftadır sahadan 1 puan ile ayrılarak maç kazanamayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenerek beraberlik serisini bozmayı hedefliyor.

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Süper Lig'de son 3 haftadır sahadan 1 puan ile ayrılarak maç kazanamayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenerek beraberlik serisini bozmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Trabzonspor, zorlu müsabakanın son hazırlıklarını yapıyor. Yarın saat 16.00'da Medical Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ali Saygın Öğel ve Mustafa Sönmez yapacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı ile kart cezalısı olan Vitor Hugo zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde oynayabilecek. Hafta içinde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ekuban'ın durumu ise belirsizliğini korurken, oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

ABDULKADİR ÖMÜR TAKTİK ÇALIŞMASINDA

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ameliyat olan ve toparlanma sürecine olumlu yanıt veren Abdulkadir Ömür ise Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala takımla birlikte çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yıldız oyuncuyu taktik antrenmanlarında deneyerek önümüzdeki haftalar için karar verecek. Son 3 maçtır forma giyemeyen Benik Afobe'de takımla birlikte çalışmalara başlarken bu oyuncunun kadroda olup olmayacağına Abdullah Avcı karar verecek.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'NİN 8 HAFTA SONRA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Tedavi sürecini tamamlayarak takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet Çörkeçi'nin yarınki karşılaşmada kadroda olması bekleniyor. Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen'in bu bölgedeki performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, başarılı oyuncunun son durumuna bakarak karar verecek.

BERABERLİK SERİSİNİ BOZMAK İSTİYOR

Süper Lig'de çıktığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan ve üst sıralarda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli fırsatları değerlendiremeyen bordo-mavililer, yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanışarak beraberlik serisini noktalamak istiyor.

TRABZONSPOR MUHTEMEL KADROSU

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Kamil Ahmet Çörekçi) Edgar le, Hosseini, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Flavıo, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny şeklinde çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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