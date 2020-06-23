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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olaylı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor!
23.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:35

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olaylı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum. O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim."

"Benim bulunduğum yerle protokol arasında 30-40 metre yer vardı. Beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Her ne kadar Erol Bulut orada mavi jean-turuncu tişörtle çıksa da normal bir maçtı."

"Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu."

"1-2 dakika daha bir sıkıntı yaşanmasa terk edecektik. Tam o sırada bir beyefendi tribünün yürüme yolundan geldi ve parmağını sallayarak "Bilmem ne oğlu ..." dedi. Kıvılcımın patladığı yer orası. Rahmetli babamı düşününce ben de o sözleri kendisine iade ettim. Tekrar sakinleştiğimiz an bu kez Alanyaspor Başkanı bana 'Sen benim abime küfür ediyorsun' diyerek telefonunu gösterdi. İlk tepkim 'Ben senin abine neden küfür edeyim' oldu."

"Çok iyi biliyorlar herhalde suyun 100 derece kaynayıp Trabzon insanının da 5 derece kaynadığını. Bize bilmem ne olduğu dediği büyük abisiymiş. Şartlar ne olursa olsun biz misafir olarak gitmişiz oraya. Tribün haricinde hoş geldin yok, hiçbir şey yok. Fenerbahçe ile oynadığımız günün sabahı herhangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim aramızda ne kadar gerginlik olursa olsun bunlar normal şeylerdir. Alanya'da ise küfür ve parmak. Herhalde anlayışları bu."

"Alanyaspor Başkanı vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde... Havaalanına geldiğimizde oyuncuların bazıları uçağa bindi. Bu sırada Alanyaspor başkanının bir televizyon kanalına bağlandığını ve benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Hasan Çavuşoğlu çıkmış alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Alanyaspor müdürünün bir Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Senin yöneticinin Hüseyin hocaya küfür etmediğinden emin misin?"

"Hakemlerin performansından, yönetim şekli ve tarzından MHK Başkanı memnunsa onu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir maçında Nwakaeme'ye yapılan penaltı mı, değil mi? Hakemin de 5 metre gözünün önünde o da görmedi. Yardımcı da herhalde 'Bana ne' dedi. Peşinden Göztepe maçını oynuyoruz. Ne hikmetse da Costa'nın pozisyonunda VAR devreye giriyor ve penaltı. Eğer MHK Başkanı bunlardan mutluysa, hakemlerini çok başarılı buluyorsa benim söyleyecek lafım yok."

"VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini bilmiyoruz. Kimse net şekilde ifade edemez bunu. Gaziantep maçında attığımız nizami golde 10 pozisyon geriye gidildi. Orada devreye giriyor da bizim puan kaybettiğimiz maçlarda devreye girmiyor hiç. Dünkü maçta Abdülkadir'e yapılan hareketi kimse görmüyor. Fenerbahçe maçında Sörloth'a yapılan hareket görülmüyor. Bir tek biz görüyoruz ne hikmetse."

"Erol Bulut'un sözleri kendisini bağlar. Turuncu-Mavi kıyafet kendisine çok yakışmıştı. Moda yönünden değerlendiriyorum. Teşvik primi vs. konusu benim konum değil. 1 hafta önceki maçla bize karşı oynadıkları oyun çok farklıydı. İyi futbol oynamaya başlamışlar. Dilerim böyle devam ederler de kupa finalinde iyi bir maç ortaya çıkar."

Kaynak: Hürriyet

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