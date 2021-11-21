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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hekimoğlu Trabzon'u ziyaret etti.

Hekimoğlu Trabzon'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağaoğlu'nun, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyaretin samimi ve dost ortamında geçtiği ifade edilerek, başkan Hekimoğlu'nun ziyaretin anısına Ağaoğlu'na isminin yazılı olduğu 61 numaralı takım formasını hediye ettiği kaydedildi.

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AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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