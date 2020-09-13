Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpte krize neden olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferiyle için Leipzig ve Tottenham ile görüştüklerini dile getirdi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gol krallığı sevinci yaşayan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezon öncesinde bordo mavili kulüpte kriz yarattı.

Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth, bilmecesi sürüyor. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, h Türkiye'ye dönmedi.

"TRABZONSPOR'UN MENFAATİNİ GÖZETECEĞİZ"

Konuyla ilgili Fanatik Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" ifadelerini kullandı.