Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpte krize neden olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferiyle için Leipzig ve Tottenham ile görüştüklerini dile getirdi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz
13.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:24

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gol krallığı sevinci yaşayan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezon öncesinde bordo mavili kulüpte kriz yarattı.

Transfer dönemi başında Novak ve Sosa gibi iki yıldızını Fenerbahçe'ye kaptıran Fırtına'da, Beşiktaş maçına saatler kala Alexander Sörloth, bilmecesi sürüyor. İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, h Türkiye'ye dönmedi.

"TRABZONSPOR'UN MENFAATİNİ GÖZETECEĞİZ"

Konuyla ilgili Fanatik Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Ferhat Göçer Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Fransa Antalya Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 18:23:51. #1.14#
title