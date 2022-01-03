Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da attırdı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşmasına varıldı - Haberler Spor
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Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da attırdı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşmasına varıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, ikinci bombayı da patlattı. Bordo-mavili ekip Kouassi'den sonra Gürcü sol bek Irakli Azarovi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna ikinci ismi de kattı. Bordo-mavililer son dakika haberine göre Gürcü sol bek Irakli Azarovi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

İLK İMZA KOUASSI'DEN

Fırtına daha önce de yıldız futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da attırdı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşmasına varıldı

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

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