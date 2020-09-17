Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi

Stoke City'den Benik Afobe'yi kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi.

17.09.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:01

Trabzonspor, kadrosunu bonservisi Chelsea'de bulunan Lewis Baker ile güçlendiriyor. Bordo Mavililer'in anlaşmaya vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker, İstanbul'a geldi.

Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.

EN İYİ PERFORMANSI VITESSE İLE

Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

İNGİLTERE ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARIYLA 45 MAÇA ÇIKTI

İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker 'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Destici Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Sörloth Jose Sosa Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 18:00:57. #1.15#
title