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Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Sturridge ve Sörloth kaydetti.

04.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:48

Ziraat 5. tur ilk maçında , sahasında 'u konuk etti. Serkan 'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı.Bordo-mavili ekibin gollerini 45+2. dakikda Daniel Sturridge ve 66. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 55. dakikada penaltıdan Leandrinho attı. Mücadelenin rövanşı rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak.


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: Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
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