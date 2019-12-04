: Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

04.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:48

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı.Bordo-mavili ekibin gollerini 45+2. dakikda Daniel Sturridge ve 66. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 55. dakikada penaltıdan Leandrinho attı. Mücadelenin rövanşı rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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