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Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'ya gitti.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
21.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:26

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışlasını yapan bordo-mavili ekip, taktik idman gerçekleştirdi. Yapılan son çalışmada tedavisi tamamlanan Yusuf Sarı da yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar, tesisler önünde buluşarak takımı uğurladı. Meşaleler yakan bordo-mavili taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla desteklerini dile getirdi. Trabzonsporlu taraftarlar takıma havalimanına kadar eşlik etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth, Guilherme Marques, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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