Trabzonspor'a Brezilyalı genç forvet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'a Brezilyalı genç forvet

Trabzonspor'a Brezilyalı genç forvet
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Yuri Alberto'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Yuri Alberto'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi. Eski oyuncusu Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren ve Parma'dan da Andreas Cornelius ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS

Trabzonspor'un, Brezilya Seri A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'a Brezilyalı genç forvet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:52:38. #1.16#

title