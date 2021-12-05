Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı sayfadaki haber de, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor", "Haydi şimdi bütün eller havaya" başlıkları yer alırken, arka sayfada ise "Bize derler fırtına, ligde katarız tozu dumana" ve "Sen ne harika bir sevdasın" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo mavi", arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyon Trabzon" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberler de, futbolcuların gol sevinçleri ile öz çekim yaptıkları fotoğrafa yer verirken, "Namağlup lider Trabzon, Adana Demirspor'u da yıkıp 8'de 8 yaptı", "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz", "8. şampiyonluk geliyor" başlıklarına yer verdi.

Taka gazetesi ise birinci sayfasında, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor" ve "Tam gaz şampiyonluğa" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle Adana Demirspor'u deviren fırtına tutulmuyor" ve "Şampiyonluk 2-0 selfisi" başlıklarıyla galibiyeti okurlarına duyurdu.

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haber de, "Son demir bükücü: 2-0" başlığına yer verirken, arka sayfasında "Şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan Trabzonspor, adım adım hedefe koşuyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! Taraftardan yorum yağdı

 Süper Lig tarihinde benzeri yok! Namağlup Trabzonspor, rekor kırarak liderliği perçinledi

Süper Lig tarihinde benzeri yok! Namağlup Trabzonspor, rekor kırarak liderliği perçinledi

 Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title