Trabzon Ticaret Borsası fındık ihraç rekortmenlerini ödüllendirdi
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Trabzon Ticaret Borsası fındık ihraç rekortmenlerini ödüllendirdi

25.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:13
Trabzon Ticaret Borsası fındık ihraç rekortmenlerini ödüllendirdi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), fındık ihracatında ilk 20 arasına girmeyi başaran Trabzonlu üreticileri plaketle ödüllendirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), fındık ihracatında ilk 20 arasına girmeyi başaran Trabzonlu üreticileri plaketle ödüllendirdi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı rakamlarına göre fındık ihracatında ilk 20 arasına girmeyi başaran Trabzon'da üretim yapan 4 firmaya gümüş telkariden imal edilen fındık figürlü plaketle teşekkür edildi.

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri Birlikleri tarafından açıklanan fındık ihraç rekortmenleri listesinde ilk sırada Ferrero Fındık olmak üzere Trabzon'dan Arslantürk Tarım Ürünleri, Özgün Gıda ve Sabırlar Fındık yer aldı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, dünya fındık ihracatının büyük kısmının Trabzon'da üretim yapan firmalar tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Tek kuruş ithal girdisi olmadan ülkemize her yıl 2 milyar doları aşkın döviz kazandırdığımız fındıkta, hedefimiz ihracatımızı istikrarlı bir şekilde artırmaktır. Bunun için sürdürülebilir politikaların izlenmesi gerekir. Tarihten gelen bir ticaret ve üretim merkezi olan Trabzon'dan fındık ihraç ederek Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlarken, aynı zamanda büyük bir istihdam yaratan firmalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Ergan ve Genel Sekreter Nazlı Genç'ten oluşan heyet, Ferrero Fındık'ın Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki entegre işletmesini ziyaret ederek, Fabrikalar Müdürü Metin Sağlam'a plaketini takdim etti.

Borsa heyeti daha sonra Arslantürk Tarım Ürünlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Arslantürk, Özgün Gıda'da firma sahibi Edip Sevinç ve Sabırlar Fındık'da da yine firma sahibi Hasan Sabır'ı işletmelerinde ziyaret ederek, teşekkür plaketlerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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