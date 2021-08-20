Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
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Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı Trabzon Havalimanı pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.

Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı

TRABZON - Trabzon Havalimanı pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken, Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti.

Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
Trabzon Havalimanı pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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