Trabzon dönüşü futbolculara hataları izleten Fatih Terim isyan etti: Gerçekten inanamıyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 öne geçilen Trabzon maçının 2-2 bitmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Terim, deplasman dönüşü futbolculara hataları izletti. Deneyimli hoca, "Bu hatalara inanamıyorum. Bu kadar kolay gol yersen, istediğin kadar at değiştir, bir şey değişmez" diye sitem etti.
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim, Trabzonspor dönüşü futbolcularına hataları izletirken isyan etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Trabzonspor deplasmanının dönüş yolculuğunda, maç boyu yapılan hataları oyuncularına izletti. Özellikle geri dönüşlerde yaşanan problemler, kademe ve pozisyon alma hatalarına çok öfkelenen tecrübeli teknik adam, "Bu hatalara inanamıyorum. Bu kadar kolay gol yersek, istediğin kadar at, bir şey değişmez. Üstelik hep çalıştığımız yerlerden benzer goller yedik. Artık bunlara bir dur dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
LAZİO'YA ÇALIŞMA
Trabzon maçı öncesi özellikle savunma çalışmaları yaptıran Terim'in, Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşması için de benzer bir çalışma yaptıracağı öğrenildi.
SERT TEPKİ GÖSTERMEDİ
Terim'in, hatalar nedeniyle takımını eleştirmesine rağmen, oyuncuların üzerine fazla gitmemeyi tercih ettiği, Lazio maçında yaşanması muhtemel özgüven problemlerinin önüne geçmeye çalıştığı bildirildi. Basın toplantısında, "İlk yarıdaki oyunu istiyorum" vurgusu yapan Fatih hocanın, takım temposuna ayak uyduramayan oyuncuları yavaş yavaş kadrodan temizleyeceği ve bu açıdan ocak ayında yapılacak ara transfer operasyonuna büyük önem verdiği de, gelen haberler arasında.