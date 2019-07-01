Trabzon'daki ihracatçı firmalar Rusya'ya çıkarma yaptı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) organizasyonu ile Trabzon Organize Sanayi işbirliğinde, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Kazan ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa'ya Sektörel Ticaret Heyeti Programı düzenlendi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin organizasyonu kapsamında; Yapı ve İnşaat Malzemeleri sektöründe yer alan Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ve Trabzon ilinde sektörde faaliyet gösteren 12 firma ve 24 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında; Rusya Federasyonu Kazan ve Ufa kentlerinde yerleşik firmalarla ikili iş görüşmeleri yapılarak, piyasalarda incelemelerde bulunuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve heyet başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile yapılan işbirliği kapsamında heyetin ilk durağı olan Kazan'da Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı ve Tataristan Cumhuriyeti İnşaat, Mimarlık ve İskan Bakanlığı ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek bölgede inşaat malzemeleri sektöründe iştigal eden önemli firmalar ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulduğunu ifade etti.

Gürdoğan, Tataristan Cumhuriyetinde faaliyet gösteren sektördeki firmalarla verimli ikili iş görüşmeleri yaptıklarını kaydederek Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya Federasyonu piyasasından yaş meyve sebze ve balık ürünleri dışında pay alamadığını, Bölgeden Rusya Federasyonu'na ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ve balık ihracatının gerçekleştiğini, amaçlarının Doğu Karadeniz Bölgesinde imal edilen tüm ürünlerin Rusya Federasyonu'nun tüm Bölgelerine ihraç edilebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Rusya Federasyonu'na yakınlık avantajına sahip olduğunu ve bu avantajın da yeterli düzeyde kullanılarak her iki taraf açısından ticaretin karşılıklı fayda ilişkisi içinde gelişmesini hedeflediklerini belirterek önümüzdeki dönemde Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında bu tür organizasyonlara ağırlık vereceklerini ve Sonbaharda Rusya Federasyonu'nun Doğu Karadeniz Bölgesine yakın Kuzey Kafkasya Bölgesine yönelik bir ticaret heyeti programının hazırlıklarına başladıklarını sözlerine ekledi.

Program kapsamında; Türk-Tatar İş Forumu gerçekleştirildiğini ve İş forumunda Tataristan Cumhuriyeti Sanayi Bakan Yardımcısı German Lerner, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Kazan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Dmitriy V. Shevelev ve Kazan Ticaret Ataşesi İsmet Özkan yaptıkları konuşmalar ve sunumlarla iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların arttırılmasına yönelik temennilerde bulunarak, Türk ve Tatar firmalarına yatırım çağrısında bulundu.

Kazan'da gerçekleştirilen 2 günlük program akabinde Heyet; Programın devamında Kazan'dan Türk soydaşlarımızın ikinci bir özerk cumhuriyeti olan Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'ya geçerek burada da inşaat sektörüne ilişkin yerinde gözlemler yapmak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet akabinde iş forumu düzenlenerek firmalar arasında ikili iş görüşmelerinde bulunuldu. - TRABZON

Kaynak: İHA