Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

07.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:14

Trabzon'da hamsi ve diğer balık çeşitlerindeki bolluk satıcıları da vatandaşı da sevindirdi.

Trabzon'da hamsi ve diğer balık çeşitlerindeki bolluk satıcıları da vatandaşı da sevindirdi.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran hamsi, sargan, istavrit, mezgit ve barbunyaya talep yoğun.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan hamsinin kilogramının 10-20 liradan satıldığı balıkçılarda, sargan 25, mezgit 15, barbunya 25, istavrit ise 20 lira.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, satışlardan memnun olduklarını ve havaların soğumasıyla işlerin daha da yoğunlaşacağını belirterek, "Şükürler olsun satışlardan memnunuz. Şu anda en çok rağbet gören balık türü hamsi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Mehmet Örsaloğlu da bugün tezgahların bol miktarda balıkla şenlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Karadeniz Bölgesi'nde çıkan balıklar tezgahlarımızı süslüyor. Avlanma şu anda çok güzel gidiyor. Sanırım hava şartlarında dolayı balıklar bu yıl pek fazla irileşmedi. Satışlarımızda sorun yok, gayet güzel. Pandemi de etkilemedi. Vatandaşlarımız balığını alıyor. En sağlıklı, en iyi besin de balık zaten."

Balıkçılardan alışveriş yapan vatandaşlar da gerek fiyatların gerekse balık çeşidinin bolluğundan memnun olduklarını dile getirdi.

Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü
Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü
Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü
Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Prens Harry Enis Arıkan Meghan Markle
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:14:35. #1.15#
title