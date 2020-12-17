Trabzon'da Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin yapımı sürüyor
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Trabzon'da Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin yapımı sürüyor

17.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:38
Trabzon'da Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin yapımı sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yapımı süren ve Türkiye'de ikinci olan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yapımı süren ve Türkiye'de ikinci olan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin 7 ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Trabzon'un bir spor şehri olduğunu ifade eden Zorluoğlu, hükümetin son 15-20 yıl içerisinde Trabzon'a önemli spor tesisleri kazandırdığını vurguladı.

Trabzon'a yeni bir spor tesisi kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Zorluoğlu, "Türkiye'de sadece Ankara'da bulunan merkezin ikincisini şimdi Trabzon'da inşa ediyoruz. Merkezimiz ciddi anlamda çok önemli bir amaca hizmet edecek. Trabzonspor'un transfer ettiği futbolcular olmak üzere tüm sporcular bu merkezde sağlık kontrolünden geçirilecek." dedi.

Zorluoğlu, merkezde sadece sağlık kontrolü yapılmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha çok küçük yaşlardan itibaren sporcuların ve sporcu adaylarının performanslarını ölçmek suretiyle zaman içerisinde hangi alanlara yönelmeleri gerektiğinin analizlerinin yapılacağı ve hangi spor dallarında başarılı olabileceklerinin ortaya koyulacağı çok önemli bir merkez olacak. Sadece Trabzon'daki sporcuların değil, Samsun'dan Artvin'e kadar, hatta sınırlarımız ötesine geçerek Azerbaycan, Gürcistan ve Türk dünyasının sporcularının performanslarını da merkezimizde ölçmeyi hedefliyoruz."

Çalışmaların istenildiği şekilde devam ettiğini belirten Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'ya teşekkür etti.

???Ziyarette, Zorluoğlu'na Belediye Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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